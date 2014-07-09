Çekirdek gazoz bizden, izlemesi sizden

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Maltepe Belediyesi Ramazan ayı boyunca ücretsiz Açıkhava Sinema Günleri düzenliyor. Gösterimlere Türkan Şoray da katılacak.

Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray, Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği “Açıkhava Sinema Günleri” kapsamında bu akşam hayranlarıyla buluşacak.

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği “Çekirdek gazoz bizden, izlemesi sizden” sloganıyla Ramazan ayı boyunca sürecek olan "Açıkhava Sinema Günleri’nin açılışı, bu akşam "Selvi Boylum, Al Yazmalım" filmi ile yapılacak.



Türk Sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray da, Maltepelilerle birlikte filmi izleyecek. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından "Sevgi ve Emek" ödülü verilecek olan Şoray, hayranlarıyla da sohbet edecek. Bu unutulmaz filmin müziklerine imza atan Cahit Berkay da, etkinlikte yer alacak.



NOSTALJİ MALTEPE’DE YAŞANACAK

9-26 Temmuz tarihleri arasında olan ve nostaljinin yaşanacağı etkinlikte gösterilecek filmler:

*9 Temmuz Çarşamba: 21.45 / Selvi Boylum Al Yazmalım

*11 Temmuz Cuma: 21.45 / Neşeli Günler

*12 Temmuz Cumartesi: 21.45 / Umut

*16 Temmuz Çarşamba : 21.45 / Neredesin Firuze

*18 Temmuz Cuma: 21.45 / Kerbela

*19 Temmuz Cumartesi: 21.45 / Hababam Sınıfı

*23 Temmuz Çarşamba : 21.45 / Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

*25 Temmuz Cuma: 21.45 / Sürü

*26 Temmuz Cumartesi: 21.45 / Bizim Aile



Tarih: 09.07.2014 (Çarşamba) Saat: 21.00

Yer: Maltepe Yalı Mahallesi Açık Basketbol Sahası (Maltepe Sahil Yolu Şelale Kafe yanı)