Cem Uzan Can Bozan oldu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

"Tanıklar" adlı dizisinin önümüzdeki haftalarda ekrana gelecek bölümü Cem Uzan'a ayrıldı

Her bölümde farklı bir konunun işlendiği yarı belgesel tarzındaki "Tanıklar" dizisinde, bu kez Cem Uzan’ın Türkiye ’deki son dönemleri ve Paris’e kaçışı anlatılıyor.

Cem Uzan’ı Sinan Tuzcu’nun, Hakan Uzan’ı Emre Şen’in, Erol Köse’yi Alper Düzen’in, Ali Taran’ı ise Uğur Uludağ’ın canlandırdığı bölümün çekimleri devam ediyor. Bu arada yapımda kurgu sahneler de yer aldığından, Cem Uzan karakterinin Can Bozan olarak ekrana yansımasına karar verildi. Yapımcının, hukuki bir sorun yaşamamak için böyle bir değişikliğe gittiği iddia ediliyor. Hürriyet 'ten Sinem Vural'ın haberine göre Cem Uzan’ın hayatından bir kesitin ekrana taşınacağı “Tanıklar”da, Uzan’ın eski eşi Alara Koçibey’i Yeliz Akkaya canlandırıyor.