Cem Yılmaz'ın 'itirazı var'

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Cem Yılmaz, Onur Ünlü'nün 'İtirazım var' adlı filmine getirilen +18 yaş sınırına resmi twitter hesabı üzerinden isyan etti

Onur Ünlü 'nün 'İtirazım Var' isimli filmine Kültür Bakanlığı tarafından 18 yaş sınırı getirilmesine ve yapımcıya gönderilen belgede, "Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince film, çocukların ve gençlerin ruh ve beden sağlığını etkileyici unsurlar, genel ahlak, insan onuru ve şiddet içermesi nedeniyle 18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir" denilmesine komedyen Cem Yılmaz’dan tepki geldi. Yılmaz olaya şu tweetlerle tepki gösterdi:

" Sinema filmlerine yaş sınırı getiren kurumdan istek yapabiliyor muyuz? Mesela bana 21 ver 43 ver diyebilir miyiz? Ver oradan bana bi 53!"

"Onur Ünlü'nün filmi "İtirazım Var" sinemalarda ...gidin! 17 iseniz gitmeyin 23 sen bakın çıkın! 5 yaşındaysanız tek başınıza gidin!’’

"TV lere seyirci uyarısı...ahlakına uymuyorsa Kemal Sunal filmini yayınlama! Yayınlarsan bipleme ..Çok akıllıysan kendi filmini yap! Ok?’’

"1999da gösterimi'n DVD'sine tekrar bakın yaş sınırı 46 dır! Öngörü :)"