Cennetin Çocukları bugün neden yok? Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman?
TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımı Cennet'in Çocukları, bu akşam (2 Mart 2026 Pazartesi) ekranlarda olmayacak. Peki Cennetin Çocukları neden yok? Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman?
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Cennetin Çocukları, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun adının karıştığı adli süreç sonrası projeden çıkarılmasıyla büyük bir değişim sürecine girdi.
Bu gelişmenin ardından çekimlere ara veren Motto Yapım, ekibi İstanbul’a çağırarak hikâyeyi ve kadroyu revize etme kararı aldı. Yaşanan bu süreçte set çalışanlarının mağduriyetine üzüldüğü belirtilen Hacıoğlu’nun vedasıyla birlikte, "İskender Demir" karakteri etrafında şekillenen senaryo tamamen yenilendi.
Yeni dönemde "Kamil" karakteriyle başrolü üstlenen Alperen Duymaz, hikâyenin merkezine yerleşerek daha güçlü bir anlatımla izleyici karşısına çıkacak.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ekip önümüzdeki hafta yeniden sete çıkarken; maç yayını sebebiyle bu hafta ekranlara gelmeyecek olan dizinin 9 Mart’ta son stok bölümü, 16 Mart’ta ise Alperen Duymaz’ın yer aldığı yeni sahneleri yayınlanacak.