Cennetin Çocukları bugün neden yok? Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ekip önümüzdeki hafta yeniden sete çıkarken; maç yayını sebebiyle bu hafta ekranlara gelmeyecek olan dizinin 9 Mart’ta son stok bölümü, 16 Mart’ta ise Alperen Duymaz’ın yer aldığı yeni sahneleri yayınlanacak.