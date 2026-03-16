Cennetin Çocukları bugün neden yok? Cennetin Çocukları yeni bölüm ne zaman?
16 Mart Pazartesi günü televizyon başına geçmeye hazırlanan izleyiciler tarafından "Cennetin Çocukları bugün neden yok? Yeni bölüm ne zaman?" sorularının yanıtlarını merakla araştırılıyor.
TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Cennetin Çocukları, bu akşam (16 Mart 2026 Pazartesi) yayın akışında yer almayacak. Dizinin bu akşam ekrana gelmemesinin nedeni, bu gecenin Kadir Gecesi olması ve kanalın bu anlamlı geceye özel hazırladığı programdır.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:20 - Vefa Sultan
17:45 - Ramazan Sevinci
19:35 – Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
23:45 - Vefa Sultan
01:00 - Gönül Dağı
İzleyicilerin merakla beklediği Cennetin Çocukları 25. bölüm, bir haftalık aranın ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
TRT 1’in Motto Yapım imzalı dizisi Cennetin Çocukları, geçirdiği büyük revizyonun ardından yepyeni bir dönem başlatıyor. İsmail Hacıoğlu’nun vedasıyla birlikte hikayesini ve kadrosunu tamamen tazeleyen dizide, taşlar yerine oturmaya başladı.