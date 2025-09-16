Cennetin Çocukları konusu ne, oyuncuları kimler? Cennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor?

TRT 1’in yönetmenliğini Soner Caner’in yaptığı, senaryosunu ise Ali Kara’nın kaleme aldığı yeni dizisi Cennetin Çocukları ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizi hakkında bazı bilgiler de merak edilmeye başladı.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy’e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder.

Ege’nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

Ama Arafköy’de sadece İskender değil, herkes kendi yükünü taşımaktadır. İskender cevaplarını ararken, karşısına beklemediği yeni sorular çıkacaktır.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İsmail Hacıoğlu-İskender

Özgü Kaya-Gönül

Melisa Şenolsun-Ayla

Zafer Algöz-Şeref

Yurdaer Okur-Baytar Ahmet

Ali Seçkiner Alıcı-Sarı Kazım

Evliya Aykan-Oltacı Bayram

Bihter Dinçel- Arife

Birand Tunca-Bekir

Ecem Çalhan-Sezen

Elif Ongan Tekçe-Kevser

Ali Düşenkalkar-Yasemin

Ekim Bölük-Nilüfer

Nehir Gökdemir-Menekşe

Eda Akalın-Yasemin

Eren Hacısalihoğlu-Arif

CENNETİN ÇOCUKLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriliyor.