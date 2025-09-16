Cennetin Çocukları konusu ne, oyuncuları kimler? Cennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor?
İsmail Hacıoğlu’nun “İskender”, Özgü Kaya’nın “Gönül” karakterine hayat verdiği Cennetin Çocukları dizisi TRT 1 ekranlarında dün akşam ilk bölümü ile yayınlandı. Peki Cennetin Çocukları konusu ne, oyuncuları kimler? Cennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor?
Özge Çolak
TRT 1’in yönetmenliğini Soner Caner’in yaptığı, senaryosunu ise Ali Kara’nın kaleme aldığı yeni dizisi Cennetin Çocukları ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizi hakkında bazı bilgiler de merak edilmeye başladı.
CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?
İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy’e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder.
Ege’nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.
Ama Arafköy’de sadece İskender değil, herkes kendi yükünü taşımaktadır. İskender cevaplarını ararken, karşısına beklemediği yeni sorular çıkacaktır.
CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
- İsmail Hacıoğlu-İskender
- Özgü Kaya-Gönül
- Melisa Şenolsun-Ayla
- Zafer Algöz-Şeref
- Yurdaer Okur-Baytar Ahmet
- Ali Seçkiner Alıcı-Sarı Kazım
- Evliya Aykan-Oltacı Bayram
- Bihter Dinçel- Arife
- Birand Tunca-Bekir
- Ecem Çalhan-Sezen
- Elif Ongan Tekçe-Kevser
- Ali Düşenkalkar-Yasemin
- Ekim Bölük-Nilüfer
- Nehir Gökdemir-Menekşe
- Eda Akalın-Yasemin
- Eren Hacısalihoğlu-Arif
CENNETİN ÇOCUKLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriliyor.