Christopher Walken, Captain Hook olacak!

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Oscar ödüllü oyuncu Christopher Walken, NBC’de bu yıl sonlarına doğru yayınlanacak başlayacak müzikal Peter Pan Live!‘da Captain Hook’u canlandıracak!

Peter Pan Live!, üç saatlik bir canlı performans olacak. Christopher Walken’ın da rol aldığı bir başka Broadway uyarlaması olan Hairspray‘in yapımcıları Neil Meron ve Craig Zadan’ın yapımcılıklarını üstlendiği Peter Pan Live yıl sonlarında yayınlanacak.



NBC başkanı Bob Greenblatt, Walken’ın söz konusu projeye dahil olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, Walken’ın müzikallere ve dansa olan sevgisini bildiklerini ve bu detayın projeyi bambaşka bir boyuta taşıyacağını düşündüğünü belirtti.



Christopher Walken’ın dans figürlerine bir göz atmak isteyenleri aşağıdaki efsanevi Fatboy Slim klibi ”Weapon of Choice”la başbaşa bırakıyoruz.