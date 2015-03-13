Cinderella'nın fragmanı tüm zamanların rekorunu kırıyor.





Lily James ve Cate Blanchett'in başrollerinde oynadığı Disney'in yeni filmi 'Cindirella'nın (Sindirella) tanıtım filmi Disney'in rekorunu kırdı.Fragman Youtube'da 6 günde 11.3 milyon, Facebook'ta 34 milyon kez görüntülendi.Charles Perrault'un ünlü hikayesinden uyarlanan filmde, Richard Madden ve Helena Bonham Carter da rol alıyor.Kenneth Branagh'ın yönettiği "Cinderella" Walt Disney Studios tarafından 13 Mart 2015 tarihinde gösterime girecek.Filmde, annesinin ölümünün ardından tüccar babası yeniden evlenen güzel Ella'nın (Lily James) başına gelenler anlatılıyor. Çok sevdiği babasına destek olmak isteyen Ella üvey annesini (Cate Blanchett) ve kızları Anastasia (Holliday Grainger) ve Drisella'yı (Sophie McShera) evlerinde dostça karşılar...