Çirkin dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Çirkin dizisi gerçek hikaye mi?
Star TV’nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi Çirkin, dün akşam (29 Mart 2026 Pazar) ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. 25 Film imzalı dizi, hem sarsıcı hikayesiyle hem de usta isimlerle genç yetenekleri buluşturan kadrosuyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Oyuncu Kadrosu ve Karakterler
Dizi, Türk televizyon tarihinin iki efsane ismi Nur Sürer ve Çetin Tekindor’u aynı projede buluşturarak büyük ses getirdi. Başrollerde ise Çağlar Ertuğrul (Kadir) ve Derya Pınar Ak (Meryem) yer alıyor.
Kadroda ayrıca Başak Gümülcinelioğlu (Lale), Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Gözde Kansu, Cahit Gök, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş ve Buse Badurlar gibi başarılı isimler bulunuyor. Her bir karakter, mahalle kültürü ile lüks hayat arasındaki uçurumda kendi mücadelesini veriyor.
Dizinin Konusu: Aşk, Hırs ve Hesaplaşma
Herhangi bir gerçek hayat hikayesinden uyarlanmayan ve tamamen kurgusal bir dram olan Çirkin, küçük yaşta ailesini kaybeden ve çevresi tarafından "Çirkin" lakabıyla anılan Meryem’in hikayesini işliyor.
Yıllar sonra karşısına çıkan çocukluk aşkı Kadir, artık ışıltılı gece hayatının zirvesinde ancak tehlikeli bir dünyanın içindedir. Kadir’in Meryem’e yaptığı beklenmedik evlilik teklifi, geçmişin karanlık sırlarını gün yüzüne çıkarırken; güç savaşlarını ve geri dönüşü olmayan hesaplaşmaları da beraberinde getiriyor.