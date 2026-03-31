Çirkin dizisi nerede, hangi köyde çekiliyor?
Sta TV ekranlarında Pazar akşamları izleyiciyle buluşan ve özgün hikayesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken İrkin dizisi, sadece güçlü senaryosuyla değil, görsel atmosferi ve tercih edilen çekim mekanlarıyla da büyük merak uyandırıyor. Peki Çirkin dizisi nerede, hangi köyde çekiliyor?
Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak dikkatleri üzerine çeken Çirkin dizisi, izleyiciyi içine çeken atmosferi ve gerçekçi mahalle dokusuyla merak uyandırmaya devam etmektedir.
Özellikle hikayenin merkezinde yer alan Hisar Mahallesi’nin konumu ve setin kurulduğu bölgeler, izleyiciler tarafından dijital platformlarda en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır.
Dizinin görsel dünyasına dair en önemli detay, Hisar Mahallesi’nin fiziksel bir köy veya tek bir semtten ibaret olmamasıdır. Yapım ekibi, senaryonun ruhuna uygun bir mahalle kültürü yaratmak adına İstanbul’un farklı noktalarını bir araya getiren hibrit bir set stratejisi izlemektedir.
Hisar Mahallesi, gerçek bir yerleşim yerinden ziyade, karakterlerin sosyal mücadelelerini ve derin bağlarını yansıtmak üzere özel olarak tasarlanmış kurgusal bir alandır.
Çekimler ağırlıklı olarak İstanbul genelinde sürdürülmektedir. Özellikle açılış bölümlerinde İstanbul’un ikonik semtlerinden Bebek’in dokusu ön plana çıkarken, mahalle sahneleri için şehrin özgün mimariye sahip farklı bölgelerindeki setlerden faydalanılmaktadır. Bu sayede modern şehir hayatı ile geleneksel mahalle ilişkileri iç içe bir sinematografiyle sunulmaktadır.