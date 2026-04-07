Çirkin dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Çirkin hangi kanalda?
Star TV’nin kısa sürede büyük bir merakla takip edilmeye başlanan yeni yapımı Çirkin, 5 Nisan 2026 Pazar akşamı yayınlanan 2. bölümüyle izleyiciyi ters köşeye yatırmayı başardı. Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı dizi, sadece hikayesiyle değil, görsel atmosferiyle de dikkat çekiyor. Peki Çirkin dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Çirkin hangi kanalda?
Star TV’nin yeni sezona damga vuran yapımı Çirkin, 5 Nisan’da yayınlanan 2. bölümüyle izleyici kitlesini genişletmeye ve sosyal medyanın üst sıralarına tırmanmaya başladı. Özellikle başrol oyuncularının uyumu ve hikayenin İstanbul’un farklı dokularını birleştirmesi, diziyi kısa sürede "gündem" kategorisine taşıdı.
Çirkin Dizisi Nerede Çekiliyor?
Dizinin hikayesi, karakterlerin sosyal statüleri ve yaşam tarzlarını yansıtacak şekilde İstanbul’un farklı dokularında hayat buluyor.
Bebek Sahili ve Semti: Dizinin özellikle lüks ve ışıltılı dünyayı temsil eden sahneleri ile ilk bölümlerdeki çarpıcı kareler, İstanbul’un gözde semti Bebek'te çekiliyor.
Farklı Semtler: Senaryonun akışına göre İstanbul’un hem modern yüzünü hem de mahalle kültürünü yansıtan farklı mekanlar çekimler için set alanı olarak kullanılıyor.
2. Bölümde Neler Oldu? (5 Nisan 2026)
Dizinin son bölümünde sırlar bir bir açığa çıkarken, karakterler arasındaki gerilim zirveye ulaştı:
Meryem’in Hayal Kırıklığı: Lale’nin gerçek kimliğini ve Kadir’in sadece maddi çıkarlar için evlilik kararı aldığını öğrenen Meryem, büyük bir duygusal yıkım yaşadı.
Kadir’in Stratejisi: Ferhat’ın yardımıyla Ökkeş’in gözüne girmeyi başaran Kadir, "kahraman" ilan edilse de planları göründüğü kadar kusursuz ilerlemiyor.