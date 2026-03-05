Çirkin dizisinden ilk tanıtım geldi: Çirkin konusu ne, oyuncuları kimler?
Star TV'nin yeni sezon silahı olan ve başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak’ın paylaştığı "Çirkin" dizisinden beklenen ilk teaser bugün itibarıyla izleyiciyle buluştu. Peki Çirkin konusu ne, oyuncuları kimler?
Star TV’nin 25 Film imzası taşıyan ve büyük bir merakla beklenen yeni projesi "Çirkin", yayınlanan ilk teaser’ı ile dizi dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrollerini paylaştığı yapım, hem güçlü hikayesi hem de yıldızlarla dolu dev oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı işlerinden biri olmaya aday.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği dizi, izleyiciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
Küçük yaşta ailesini kaybeden ve hayatın zorluklarıyla tek başına mücadele eden Meryem’in (Derya Pınar Ak) yolu, yıllar sonra çocukluk aşkı Kadir (Çağlar Ertuğrul) ile kesişir. Ancak bu tesadüf sadece eski duyguları uyandırmakla kalmayacak, aynı zamanda geçmişin karanlık sayfalarının açıldığı sert bir hesaplaşmayı da başlatacaktır.
Yıldızlar Geçidi: Dev Oyuncu Kadrosu
Dizinin en dikkat çeken yönlerinden biri, usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren zengin kadrosu:
Başroller: Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak
Ana Kadro: Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar.
Usta İsimler: Türk sinema ve televizyon tarihinin dev isimleri Nur Sürer ve Çetin Tekindor da kadroda yer alarak projenin gücüne güç katıyor.
Diğer Oyuncular: Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz ve Kadir Bertan.