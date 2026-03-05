Çirkin dizisinden ilk tanıtım geldi: Çirkin konusu ne, oyuncuları kimler?

Star TV’nin 25 Film imzası taşıyan ve büyük bir merakla beklenen yeni projesi "Çirkin", yayınlanan ilk teaser’ı ile dizi dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrollerini paylaştığı yapım, hem güçlü hikayesi hem de yıldızlarla dolu dev oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı işlerinden biri olmaya aday.