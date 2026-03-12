Çirkin dizisinden yeni fragman yayınlandı! Ne zaman başlıyor?

Star TV’nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan "Çirkin", 12 Mart 2026 itibarıyla yayınlanan yeni tanıtımıyla hikâyesinin derinliğini ve çarpıcı atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. 25 Film imzalı yapım, sadece kadrosuyla değil, Yeşilçam tadındaki dokunaklı ama sert modern masalıyla da dikkat çekiyor.