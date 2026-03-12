Çirkin dizisinden yeni fragman yayınlandı! Ne zaman başlıyor?
Star TV’nin merakla beklenen yeni projesi "Çirkin", 12 Mart 2026 itibarıyla yayınlanan ikinci tanıtımıyla sosyal medyada büyük bir fırtına kopardı. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı dizi, sadece bir aşk hikâyesi değil; aynı zamanda toplumsal önyargılar ve geçmişin karanlık sırlarıyla harmanlanmış sert bir hesaplaşmayı vaat ediyor.
Star TV’nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan "Çirkin", 12 Mart 2026 itibarıyla yayınlanan yeni tanıtımıyla hikâyesinin derinliğini ve çarpıcı atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. 25 Film imzalı yapım, sadece kadrosuyla değil, Yeşilçam tadındaki dokunaklı ama sert modern masalıyla da dikkat çekiyor.
Hikâyenin Kalbi: Meryem ve Kadir
Dizi, aidiyet, sadakat ve büyük sırlar üzerine kurulu bir "yuvaya dönüş" hikâyesini merkezine alıyor:
Meryem (Derya Pınar Ak): Ailesini çocuk yaşta kaybeden ve Cennet’in (Nur Sürer) kanatları altında büyüyen Meryem için hayat, çocukluk aşkı Kadir’den ibarettir. Mahalleli tarafından dışlanan veya küçümsenen Meryem'in dünyası, Kadir’in dönüşüyle değişecektir.
Kadir (Çağlar Ertuğrul): 13 yaşında evi terk edip İstanbul'un acımasız çarklarında pişen Kadir, yıllar sonra elinde bir evlilik teklifiyle döner. Ancak bu teklifin arkasında sadece aşk mı yoksa geçmişin kapanmamış hesapları mı olduğu merak konusu.
Dev Kadro ve Usta İsimler
Dizinin yönetmen koltuğunda Yalı Çapkını ve Zeytin Ağacı gibi işlerden tanıdığımız Burcu Alptekin ile Merve Çolak'ın oturması, görsel dilin güçlü olacağının sinyallerini veriyor: