Çirkin yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?
Star TV’nin yeni gözdesi Çirkin dizisi, 3. bölümündeki çarpıcı gelişmelerle izleyiciyi meraka sürükledi. Peki Çirkin yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı?
Star TV'nin pazar akşamlarına yeni bir soluk getiren dizisi Çirkin, ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sebebiyle değişen yayın akışlarının ardından 19 Nisan akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
3. bölümdeki o büyük patlamanın ardından 4. bölümde sırlar bir bir gün yüzüne çıkacak gibi görünüyor.
19 Nisan Pazar Star TV Yayın Akışı
Resmi bilgilere göre Star TV, hafta içi yaşanan hassasiyetlerin ardından pazar günü normal akışına dönüyor:
19:00: Star Haber
20:00: Çirkin (Yeni Bölüm - 4. Bölüm)
00:15: Yerli Dizi (Tekrar)
4. Bölümde Taşlar Yerinden Oynuyor
Meryem’in Büyük Fedakarlığı: Kadir ve Lale’nin düğün ilanı sadece bir haber değil, Meryem için bir yıkım oldu. Ancak Meryem, Kadir’e olan aşkı sebebiyle onu kurtarmak adına kendi hayatını hiçe sayacağı tehlikeli bir oyunun içine giriyor.