Çocuk aşkına!

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Aile dizileri ve çocuk hikayeleri son dönemin popüler konusu!

Emir Berke Zincidi önce ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’yle gündemimize oturdu. Bir türlü gülemeyen küçük Osman, ‘Küçük Ağa’ dizisiyle ailesini bir arada tutmaya çalışan bir afacan olarak karşımıza çıktı. Dizi öyle çok sevildi ki, bir anda aile dizileri, çocuk hikayeleri yeniden ekranlarda yerini aldı. Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli’nin başrollerini paylaştığı ‘Poyraz Karayel’ dizisinin de minik bir yıldızı var; Ataberk Mutlu. Daha önce ‘Karadayı’da izlediğimiz bu minik, yeni dizinin ana karakterlerinden biri.