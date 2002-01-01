Çocuklar Duymasın bu yaz final yapıyor!

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Fox’un dizisi 160. bölümüyle bir kez daha veda edecek

Birol Güven’in 2002 yılında yayın hayatına başlayan dizisi Çocuklar Duymasın, kısa sürede fenomen haline gelmiş ve televizyon tarihimizdeki reyting rekortmeni sitcomlar arasında yerini almıştı. TGRT, Atv, Star gibi birçok kanalda ekran macerasını sürdüren dizi; 2005 yılında finalini gerçekleştirmiş ancak 5 yıl aradan sonra 2010 yılında Atv ekranlarına dönüş yapmıştı. Dizi 2012 yılında bir kez daha final yaptıktan sonra, geçtiğimiz yıl Fox ekranlarında 3. kez start almıştı.



Fox ekranlarında hâlâ yayınlanmaya devam eden Çocuklar Duymasın, bir kez daha final yapmaya hazırlanıyor. En son 139. bölümü yayınlanan Mint Prodüksiyon imzalı dizi, yaz aylarında ekranlara gelecek 160. bölümüyle 3. kez finalini gerçekleştirecek. Dizinin 4. kez başlaması durumunda; Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan, Furkan Kızılay ve Zeyno Gönenç’ten oluşan kadronun tekrar dönüp dönmeyeceği ise şimdiden merak konusu…