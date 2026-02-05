Çok Güzel Hareketler neden yok? 2026 Çok Güzel Hareketler ne zaman başlayacak?

İzleyicilerin endişelerinin aksine "Çok Güzel Hareketler" tamamen sona ermedi. Kanal yönetiminden sızan bilgilere göre, program klasik televizyon formatının dışına çıkarak daha modern ve interaktif bir yapıya bürünüyor. Bu geçiş dönemi, skeçlerin içeriğinden anlatım diline kadar geniş kapsamlı bir yenilenmeyi içerdiği için program bir süreliğine televizyon yayın akışından çekilmiş durumda.