Yönetmen Türkan Derya’nın merakla beklenen ilk uzun metraj filmi “Çok Uzak Fazla Yakın”ın galası gerçekleştirildi.

İkinci Bahar, Kara Melek, Yeditepe İstanbul, Hırsız Polis ve Gönül İşleri gibi birçok unutulmaz diziye imzasını atan ünlü yönetmen Türkan Derya’nın merakla beklenen ilk uzun metraj filmi “Çok Uzak Fazla Yakın”ın galası 20 Eylül Salı akşamı Trump Alışveriş Merkezi’nin sponsorluğunda Cinemaximum Trump’ta gerçekleştirildi.



Cem Yılmaz, Ozan Güven, Sinem Kobal, Ahu Yağtu, Selma Ergeç, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Ali Nuroğlu, Tayanç Ayaydın, Selen Uçer, Alper Saldıran, Murat Eken, Ümit Kantarcılar, Cihat Tamer, Seray Gözler, Bihter Dinçel, Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimlerin katıldığı galada davetliler filmin sonunda duygusal anlar yaşadılar ve film ekibini dakikalarca ayakta alkışladılar. Türkan Derya’nın ilk filminin galasında oğlu Ali Ateş de yanındaydı, galaya babası Ozan Güven’le beraber katıldı.

