Colin Farrell ”True Detective” kadrosunda!

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İlk sezonuyla 12 dalda Emmy adaylığı kazanan True Detective‘in yeni sezonunda başrolde izleyeceğimiz isimlerden biri Colin Farrell olacak gibi gözüküyor.

Dizinin yaratıcısı Nic Pizzolatto, Farrell’la epeydir görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmak üzere olduklarını açıkladı.



İkinci True Detective sezonunda dört ana karakter olacağını açıklayan Pizzolatto, Colin Farrell’ın bunlardan biri olacağını açıkladı. Diğer roller için henüz netleşen bir isim olmadığının altını çizen Pizzolatto, ”Duyduğunuz isimlerin büyük kısmı hiçbir zaman gündemimize gelmedi” diyerek bugüne kadar çıkan iddiaları da yalanladı.



Phone Booth, In Bruges ve Alexander gibi filmlerle tanınan Farrell, son olarak bu yıl başlarında yayınlanan Winter’s Tale’de rol almıştı.