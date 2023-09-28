Star TV'nin Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan dizisi Çöp Adam 28. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. 'Çöp Adam' dizisinin önümüzdeki hafta da reytingleri düşük gelirse dizinin final yapacağı iddia edildi.

Çöp Adam dizisi final mi yapıyor?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Çöp Adam” dizisi önceki hafta sezonu çok düşük reytinglerle açmış, bu hafta da aynı şekilde beklentinin çok altında izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Son gelen haberler eğer dizi önümüzdeki hafta da çok düşük reytingler alırsa 30. bölümde bitirileceği yönünde…

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu‘yu buluşturan dizide olaylar bu sezon Tamer ve Peri çiftinin kaçırılan bebeklerinin ü m8788uııı zerine yoğunlaşmıştı.