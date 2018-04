Courteney Cox, son noktayı koydu!

Courteney Cox Friends'in yeni bölümlerinin çekileceği iddialarını net bir şekilde yalanladı

Dün gece David Letterman’ın canlı yayın konuğu olan Friends dizisinin Monica’sı Courteney Cox, ekibin on yıl aranın ardından yeniden bir araya gelip yeni Friends bölümleri çekeceği iddialarını net bir şekilde yalanladı. Bu yıl ekibin yeniden toparlanmasını bekleyen Friends hayranları, bir süre daha eski bölümlerle idare edecek gibi görünüyor.

Courteney Cox, altı kişilik ekibin son on yılda bir türlü bir araya gelemediğini söyledi. Yıllardır tüm ekibi toplayacağı bir yemek organize etmeye çalıştığını söyleyen Cox, özellikle Lisa Kudrow ve Jennifer Aniston’ın katılımını sağlamakta zorlanıyormuş. ”Aralarından her programa uyum sağlayabilecek tek kişi Matthew Perry” diyen Cox, altılının 10 yıldır bir yemek için bile bir araya gelemezken dizi çekmek için yeniden toplanmasının gerçek dışı bir fikir olduğunu söyledi.