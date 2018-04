Dünya çapında çok satan roman serisi ''Grinin Elli Tonu'' nun ana karakteri Anastasia Steele'e Dakota Johnson hayat verecek.

Ülkemizde de beğeniyle okunan Grinin Elli Tonu serisinin sinema uyarlamasında kitabın baş karakteri Anastasia Steele'i kimin canlandıracağı belli oldu. Yönetmen ve yapımcının yaptıkları uzun görüşmeler neticesinde rol için üzerinde uzlaştıkları isim Dakota Johnson oldu.4 Ekim 1989 Texas doğumlu olan Johnson oyuncu bir anne ve babanın kızı. Gençlik yıllarında dansla yakından ilgilenen oyuncu 12 yaşında çocuk model olarak çeşitli markaların katalog çekimlerinde yer aldı. 1999 yılında Antonio Banderas'ın yönettiği ''Crazy in Alabama'' filminde rol aldı. 2006 yılında Miss Golden Globe seçilen güzel yıldız 2009'da ise Mango için modellik yapmaya başladı.2010 senesinde eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa yoğunlaşan Johnson, Justin Timberlake ile birlikte ''The Social Network'' filminde rol aldı. Filmin 8 dalda ödül kazanmasıyla birlikte yıldızı parlayan Johnson kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. 2012-2013 sezonunda Amerikan yapımı bir sit-com olan ''Ben and Kate''te canlandırdığı Kate Fox karakteriyle ekranlarda yer aldı.Dakota Johnson'un başrolü Jamie Dornan ile paylaşacağı Grinin Elli Tonu 14 Şubat 2015'te izleyiciyle buluşacak.