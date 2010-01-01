Damian Lewis ‘Our Kind of Traitor’da

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"Homeland"in yıldızı bu sefer bir istihbarat ajanını canlandıracak

‘Homeland’ dizisinin yıldızı Damian Lewis, John le Carre uyarlaması ‘Our Kind of Traitor’ın kadrosuna katıldı. Diğer başrollerini Ewan McGregor ve Naomie Harris’in paylaşacağı filmde McGregor ve Harris, Marakeş’te tatil yapan bir çifti canlandıracak. Lewis ise filmde bir İngiliz istihbarat ajanı rolünü üstlenecek. Susanna White’ın yöneteceği filmin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. La Carre imzalı roman 2010’da yayımlanmıştı.