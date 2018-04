Danny Boyle ve Leonardo DiCaprio, Jobs biyografisinde!

Sony Pictures’ın henüz ismi olmayan Steve Jobs biyografisi projesinde kimlerin yer alacağı yavaş yavaş belli oluyor

Filmin yönetmeni olması için en büyük aday Danny Boyle’la birlikte olası başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio, 2000 tarihli The Beach‘ten sonra ilk kez aynı filmde çalışacak.

Steve Jobs’un Apple’ı kurarken en büyük yardımcısı olan ortağı Steve Wozniak, söz konusu projede danışman olarak yer alıyor. Wozniak, bir yıl önce vizyona giren bir başka Steve Jobs biyografisi olan Jobs‘la ilgili yaptığı açıklamalarda filmde gerçek hikayelere sadık kalınmadığını söylemişti. Filmin senaryosu Walter Isaacson’un yazdığı çok satan biyografik kitaptan uyarlanacak. Danny Boyle’un çekimlerine yakında başlanacak bir başka projesi daha var. Boyle’un filmografisinin en popüler filmlerinden biri olan Trainspotting‘in devam filmi olacak Porno, ünlü yönetmenin takviminde önemli bir yer tutuyor. Leonardo DiCaprio da son olarak The Wolf Of Wall Street‘te rol almış ve Oscar adaylığı kazanmıştı. DiCaprio’nun sıradaki filmi Alejandro González Iñárritu imzalı The Revenant olacak.