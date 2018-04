”Daredevil” Charlie Cox oldu!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Netflix’te yayınlanacak yeni çizgi roman uyarlamalarından biri olan Daredevil‘da başrolü kimin canlandıracağı belli oldu

Dizide Matt Murdock olarak Charlie Cox’u izleyeceğiz.



Boardwalk Empire‘da canlandırdığı ”Owen Slater” karakteri ve Stardust, Casanova ve Stone of Destiny gibi filmlerle tanınan Charlie Cox’u Daredevil olarak izlemek için 2015′e kadar beklememiz gerekecek.



Geçtiğimiz hafta seriyi yönetmesi beklenen Drew Goddard’ın The Amazing Spider Man spin-off’u The Sinister Six’e zaman ayırmak için Daredevil projesinden ayrıldığını açıklamasıyla dizinin yönetmeninin kim olacağı da merak konusu haline gelmişti. Daredevil‘ın yönetmenliğini Spartacus‘ün yaratıcısı Steven S. DeKnight üstlenecek.