Daredevil dizisinde başrol Michael C. Hall mu oluyor?

Michael C. Hall’un Daredevil‘i canlandıracağı iddialarının ardından konuyla ilgili ilk açıklama ünlü oyuncudan geldi

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan Michael C. Hall’un Daredevil‘i canlandıracağı iddialarının ardından konuyla ilgili ilk açıklama ünlü oyuncudan geldi. Michael C. Hall, haberlerin bir söylentiden ibaret olduğunu söylese de Daredevil‘i oynamaya çok sıcak baktığını da itiraf etti. Şu sıralar Broadway oyunu The Realistic Joneses‘ı sahnelemekle meşgul olan Hall, geçen aylarda verdiği bir röportajda ‘Dexter’ın ardından oynayacağım karakterin etrafında çok fazla ceset olmamasını tercih ederim’ demişti. Olası bir Daredevil rolünde cesetlerden çok da uzak kalamayacağı bir gerçek. Michael C. Hall, Daredevil dizisiyle ilgili iddialara şöyle cevap verdi: ”Eğer bir teklif gelirse kesinlikle değerlendiririm. Ama size söyleyebilecek net bir şeyim yok, çünkü bu iddiaların hepsi şu an için söylenti. Tabii ki önce senaryoyu okumam gerekiyor ama yeni bir dizi fikrine olumsuz baktığımı söyleyemem”