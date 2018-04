David Letterman, ‘Late Show’dan emekli oluyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

NBC’de 1982 yılında Late Night With David Letterman‘la talk show kariyerine başlayan David Letterman, 2015'te emekli oluyor

Kariyerine radyo programcısı olarak başlayan Letterman, haber sunuculuğundan, hava durumu spikerliğine çeşitli işlerle uğraştıktan sonra 1980′de sabah saatlerinde yayın yapan ilk komedi programına başladı. 1982′de NBC’de yayına başlayan Late Night With David Letterman tam 10 yıl sürdü. 1992 yılında NBC’nin Jay Leno’yu tercih etmesiyle, Letterman da CBS’ye transfer olarak Late Show With David Letterman‘ı başlattı. Günümüzde hala dünya çapında en çok izlenen talk show programlardan biri olan Late Show With David Letterman‘ın 2015′te sona eriyor olduğunu CBS Orchestra’nın basçısı Mike Mills, Twitter hesabından duyurdu.