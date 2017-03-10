CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look'un yapımcılığını üstlendiği, komedi filmi Deli Aşk’ın Adana’daki çekimleri tamamlandı.

Senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman Kardeşler’in yazdığı filmin yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar yapıyor.



Maraş Dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda; Emrah Kaman’ın yanı sıra Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Toygan Avanoğlu, Nilperi Şahinkaya, Burak Çelik, Gülhan Tekin yer alırken Cem Yılmaz ve Zafer Algöz de filme özel performanslarıyla konuk oluyorlar. Film, 10 Mart 2017’de vizyona girecek.

