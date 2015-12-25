Delibal, Aralık'ta vizyonda

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Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun başrollerini paylaştığı Delibal sinema filminin vizyon tarihi belli oldu.

Ay Yapım imzalı film 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona girecek. Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği Delibal, aynı üniversitede öğrenci olan Barış (Çağatay Ulusoy) ve Füsun’un (Leyla Lydia Tuğutlu) tutkulu aşk hikayesine odaklanıyor. Çağatay Ulusoy, Delibal'ın fragmanında davul performansıyla olduğu kadar söylediği şarkıyla da dikkat çekiyor. Çağatay Ulusoy’un seslendirdiği ve filme özel olarak yapılan “Mutlu Sonsuz” isimli şarkının sözleri Sezen Aksu, müziği ise Sezen Aksu ve Ozan Bayraşa imzası taşıyor.

Delibal'ın oyuncu kadrosunda ayrıca; Hüseyin Avni Danyal, Mustafa Avkıran, Laçin Ceylan, Toprak Sağlam, Bahtiyar Engin, Barış Aytaç, Zafer Akkoyun ve Nazan Kesal rol alıyor.