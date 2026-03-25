Delikanlı dizisi fragmanı yayınlandı! Delikanlı dizisi konusu ve oyuncuları
OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisinin yayınlanan ilk teaserı, özellikle başrol oyuncularının uyumu ve intikam temalı hikayesiyle sosyal medyada büyük ses getirdi. Yusuf’un “Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim” sözleri, Show TV ekranlarında oldukça sert ve sürükleyici bir dramın başladığının sinyallerini veriyor.
Dizinin kadrosu, hem popüler genç yetenekleri hem de usta isimleri bir araya getirerek izleyicide yüksek bir beklenti oluşturdu:
Mert Ramazan Demir (Yusuf): Ailesini korumaya çalışırken hayatı altüst olan ve yıllar sonra intikam için bambaşka bir kimlikle geri dönen, haksızlığa boyun eğmeyen o "delikanlı" karakterine hayat veriyor.
Melis Sezen (Hazan): Yusuf’un çocukluk aşkı; geçmişin saf hatıraları ile bugünün acımasız gerçekleri arasında köprü kuran kilit isim.
Salih Bademci (Sarp Aydemir): Muhtemelen Yusuf’un karşısındaki en büyük güç odağını, sınıf çatışmasının ve yeraltı dünyasının zengin tarafını temsil eden Sarp karakterini canlandırıyor.
Mina Demirtaş (Dila Aydemir): Aydemir ailesinin genç ferdi olarak hikayenin saklı sırlar ve duygusal çatışmalar barındıran tarafında yer alacak.
Güçlü Teknik Kadro
Dizinin arkasındaki isimler, projenin görsel ve kurgusal kalitesinin neden bu kadar konuşulduğunu açıklıyor:
Yapım: Onur Güvenatam (OGM Pictures) - Sektörün en başarılı yapım şirketlerinden biri.
Yönetmen: Zeynep Günay ve Recai Karagöz - İstanbullu Gelin ve Kulüp gibi işlerle tanınan Zeynep Günay'ın dokunuşu, derinlikli bir sinematografi vaat ediyor.
Senaryo: Aybike Ertürk - Geçmişin yaralarını ve sınıf farklarını merkeze alan güçlü bir kalem.
İlk teaserın Mart ayının son haftasında gelmesi, dizinin Nisan 2026 ayı içerisinde ekran yolculuğuna başlayacağını gösteriyor.