Delikanlı dizisi hangi gün? Delikanlı dizisi 2. bölüm ne zaman?
Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in başrollerini paylaştığı Delikanlı dizisi, ekran yolculuğuna iddialı bir başlangıç yaparak dikkatleri çekmeyi başardı. Özellikle Mert Ramazan Demir’in performansıyla çok konuşulan dizi, izleyicinin yeni favorisi olmaya aday görünüyor. Peki Delikanlı dizisi hangi gün? Delikanlı dizisi 2. bölüm ne zaman?
Show TV’nin yeni sezondaki en iddialı yapımlarından biri olan Delikanlı, ilk bölümüyle izleyiciden tam not alarak ekran yolculuğuna hızlı bir giriş yaptı. Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in uyumu sosyal medyada çok konuşulurken, dizinin derinlikli hikayesi de merak uyandırdı.
Delikanlı Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?
Dizinin yayın günü ve saati şu şekildedir:
Yayın Günü: Her Pazartesi
Kanal: Show TV
İkinci Bölüm Tarihi: 13 Nisan 2026
Saat: 20:00
Dizinin Konusu: Yusuf ve Hazan’ın Sınavı
Dizi, adalet ve aşk arasında sıkışan bir gencin hikayesini odağına alıyor:
Yusuf (Mert Ramazan Demir): Kenar mahallede büyüyen, ailesi için yaşayan ve haksızlığa tahammülü olmayan dürüst bir karakterdir.
Hazan (Melis Sezen): Yusuf’un ilk aşkıdır. Ancak Yusuf’un yolu, ihtişamlı ama bir o kadar da karanlık olan Kızılhan ailesiyle kesişince, Hazan ile hayalini kurdukları o mütevazı hayat tehlikeye girer.
Güç Mücadelesi: Sarp’ın sinsi planları ve Yusuf’un yeraltı dünyasına sürüklenişi, karakterleri bambaşka kimliklere bürünmek zorunda bırakacaktır.