Delikanlı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Delikanlı dizisi hangi gün?
Show TV'nin OGM Pictures imzalı yeni iddialı yapımı "Delikanlı", dün akşam (6 Nisan 2026 Pazartesi) yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna hızlı bir giriş yaptı. Başrollerini Mert Ramazan Demir (Yusuf) ve Melis Sezen’in (Hazan) paylaştığı dizi, hem oyuncu performansları hem de görsel dünyasıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Show TV’nin OGM Pictures imzalı yeni fenomeni “Delikanlı”, dün akşam (6 Nisan 2026) yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna fırtına gibi bir giriş yaptı.
Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz gibi usta isimlerin oturması, dizinin görsel kalitesini ve mahalle atmosferini en üst seviyeye taşımış durumda.
Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı senaryoda; dürüstlüğüyle nam salmış Yusuf’un (Mert Ramazan Demir), sevdiği kadın Hazan (Melis Sezen) ile sakin bir hayat düşlerken yeraltı dünyasının acımasız çarklarına kapılışını izliyoruz.
Delikanlı dizisi oyuncuları
Mert Ramazan Demir: Yusuf
Melis Sezen: Hazan
Salih Bademci: Sarp
Mina Demirtaş: Dila
Onur Ünsal: Kamer
Zehra Barto: Elmas
Devrim Yakut: Zühre Akdemir
Fırat Altunmeşe: Saffet
Mine Teber: Meryem
Engin Kuyucu: Hüsnü
Tuana Naz Tiryaki: Elif