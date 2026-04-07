Delikanlı dizisi nerede çekiliyor? Delikanlı dizisi hangi kanalda?

Delikanlı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Dizi, hikayenin iki farklı yüzünü yansıtmak adına İstanbul'un tezat bölgelerini ustalıkla kullanıyor:

Mahalle Kültürü (Balat, Fener, Ayvansaray): Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) köklerini, çocukluğunu ve o sarsılmaz "delikanlılık" değerlerini temsil eden sahneler için Haliç kıyısındaki tarihi semtler tercih ediliyor. Dar sokaklar, cumbalı eski evler ve mahalle esnafı atmosferi bu bölgenin doğal dokusuyla birleşiyor.

Sert Sokaklar (Dolapdere, Tarlabaşı, Hasköy): Hikayenin daha gerçekçi ve sert yüzünü yansıtan sahnelerde bu bölgelerin kendine has dokusu kullanılıyor.

Yeraltı ve Güç Dünyası (Beyoğlu, Karaköy): Sarp (Salih Bademci) ve yeraltı dünyasının karanlık planlarının döndüğü sahneler için ise Karaköy'ün tarihi hanları ve Beyoğlu'nun gizemli mekanları set olarak seçilmiş durumda.