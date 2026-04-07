Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen'in yer aldığı Delikanlı, 6 Nisan 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna fırtına gibi başladı. Peki Delikanlı dizisi nerede çekiliyor? Delikanlı dizisi hangi kanalda?
Show TV’nin yeni sezondaki en güçlü kozu olan Delikanlı, 6 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi hem duygulandıran hem de aksiyon dolu bir intikam hikayesinin içine çekti. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in paylaştığı dizi, sadece hikayesiyle değil, İstanbul’un ruhunu yansıtan mekan seçimleriyle de tam puan aldı.
Delikanlı Dizisi Nerede Çekiliyor?
Dizi, hikayenin iki farklı yüzünü yansıtmak adına İstanbul'un tezat bölgelerini ustalıkla kullanıyor:
Mahalle Kültürü (Balat, Fener, Ayvansaray): Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) köklerini, çocukluğunu ve o sarsılmaz "delikanlılık" değerlerini temsil eden sahneler için Haliç kıyısındaki tarihi semtler tercih ediliyor. Dar sokaklar, cumbalı eski evler ve mahalle esnafı atmosferi bu bölgenin doğal dokusuyla birleşiyor.
Sert Sokaklar (Dolapdere, Tarlabaşı, Hasköy): Hikayenin daha gerçekçi ve sert yüzünü yansıtan sahnelerde bu bölgelerin kendine has dokusu kullanılıyor.
Yeraltı ve Güç Dünyası (Beyoğlu, Karaköy): Sarp (Salih Bademci) ve yeraltı dünyasının karanlık planlarının döndüğü sahneler için ise Karaköy'ün tarihi hanları ve Beyoğlu'nun gizemli mekanları set olarak seçilmiş durumda.
Oyuncu Kadrosu ve Karakter Analizleri
Dizi, son dönemin en başarılı isimlerini bir araya getirerek güçlü bir performans vadediyor:
Mert Ramazan Demir (Yusuf): Haksızlığa boyun eğmeyen, ailesi için yaşayan ancak kaderin rüzgarıyla intikam yoluna sürüklenen bir delikanlı.
Melis Sezen (Hazan): Yusuf’un ilk aşkı; mütevazı bir hayat hayal ederken kendini güç savaşlarının ortasında bulan kilit isim.
Salih Bademci (Sarp): Hikayenin çatışma odağındaki, derinliği olan ve dengeleri sarsan karakter.
Zengin Kadro: Devrim Yakut (Zühre), Mine Teber (Meryem) ve Fırat Altunmeşe (Saffet) gibi isimler, mahalle ve aile dinamiklerini güçlendiriyor.
Delikanlı’nın Hikayesi: Bir İntikam ve Aşk Destanı
İstanbul’un kenar mahallelerinde filizlenen bir aşk, sınıf çatışması ve güç oyunlarıyla paramparça oluyor. Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışırken yaşadığı büyük kayıpların ardından yıllar sonra bambaşka bir kimlikle geri dönüyor.