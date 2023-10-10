Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'li "Sandık Kokusu" dizisine ödüllü oyuncu

“Sandık Kokusu” dizisi Show TV‘nin merakla beklenen yeni projelerinin başında geliyor. Demet Akbağ (Filiz) ile Özge Özpirinçci‘nin (Karsu) çok etkili bir anne kız çekişmesine hayat vereceği, yakında sete çıkacak olan dizide Metin Akdülger “Atilla”, Necip Memili de “Reha” rollerine hayat verecek.

Kayhan Açıkgöz kadroda

Gazetecinin Birsen Altuntaş‘ın haberine göre annesine emanet ettiği oğlunun kaybolması üzerine hayatı alt üst olan Karsu’nun dramatik hikâyesinin etkili bir dille anlatıldığı dizinin kadrosuna son olarak Kayhan Açıkgöz katıldı.

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Yasak Elma ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin yazarları Melis Civelek ile Zeynep Gür tarafından senaryosu yazılan diziyi Zeynep Günay ve Nezaket Coşkun yönetecek.

“Magarsus”, “Vermem Seni Ellere” ve “Dokuz Oğuz”daki performansıyla beğeni toplayan ve son olarak Kocaeli Kısa Film Festivali’nde “intihar Bekçisi” filmindeki performansı ile “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi olan Kayhan Açıkgöz “Cevdet” karakterine hayat verecek. Cevdet’in Metin Akdülger‘in hayat vereceği Atilla’nın sağ kolu olacağı öğrenildi.