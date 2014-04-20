Deniz Filmleri Festivali ilk defa Bodrum’da düzenlenecek!

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Denizlerin büyülü ve heyecan dolu dünyası beyaz perdeden taşacak

Deniz Filmleri Festivali, 18 - 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenecek. Denize, denizciliğe, doğaya ve ilişkili her sosyal sorumluluk projesine destek veren Milta Bodrum Marina ana sponsorluğunda ve Bodrum Deniz Ticaret Odası organizasyonu ile düzenlenecek olan festival filmleri Oasis Cinemarin Sinemaları’nda seyircileriyle buluşacak.

Denizlerin büyülü ve heyecan dolu dünyasını beyaz perdeye taşıyan festivalde birbirinden ilginç 11 film ve belgesel gösterimi yapılacak. Festivaldeki film gösterimleri ücretsiz olacak.

Mineral Event tarafından Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan Deniz Filmleri Festivali, 18 – 20 Nisan 2014 tarihlerinde denizin büyülü ve heyecan dolu dünyasına gönül verenler için Oasis Cinemarin Bodrum'da perdelerini açacak.

Dünya festivallerinden filmler!

Bir Doğan Holding kuruluşu olan Milta Bodrum Marina ana sponsorluğunda ve Bodrum Deniz Ticaret Odası organizasyonu ile hayata geçen Bodrum Deniz Filmleri Festivali, dünyanın farklı festivallerinde gösterime giren ve büyük beğeni kazanan ya da ödüle layık görülen filmler arasından seçilen filmlerden oluşuyor.

Denizin macera dolu yüzü

Deniz Filmleri Festivali Direktörü Murat Yılmaz, izleyicileri gündelik hayatın streslerinden kurtarıp uzaklara, engin maviliklere götürecek bir festival programı yaratmayı amaçladıklarını belirterek, “Hayatın bir parçası olan ve her gün yanında yaşadığımız denizin altı ve üstündeki eşsiz yaşamı daha da yakından görmek isteyen macera ve deniz tutkunlarını heyecanlandıracak bir festival programı hazırladık.” dedi. Deniz Filmleri Festivali bu anlayışla, dünyada dikkat çekmiş, bol ödül kazanmış filmlerden oluşan bir seçkiyi izleyicilerle ücretsiz olarak buluşturuyor. Festival kapsamında deniz kültürü, keşif, deniz ve macera sporları, deniz ve insan konulu filmler ve çarpıcı belgeseller bulunuyor.