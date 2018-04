"Denizin Ortasında"

Oscar ödüllü Ron Howard’ın yönettiği aksiyon macera “In the Heart of the Sea/Denizin Ortasında”, 1 Ocak 2016'da vizyona giriyor.

1820 kışında, New England balina gemisi Essex kimsenin inanamayacağı bir şeyin saldırısına uğradı: Neredeyse insanlara özgü bir intikam dürtüsüne sahip, dev cüsseli bir balina. Gerçek bir deniz felaketi olan olay Herman Melville’in Moby-Dick’ine ilham kaynağı olacaktı. Ama roman hikayenin yalnızca yarısını anlattı. “In the Heart of the Sea/Denizin Ortasında” bu karşılaşmayı takip eden dehşet verici olayları konu alıyor: Geminin sağ kalan mürettebatının sınırlarını sonuna kadar zorlayan, onları akla gelemeyecek şeyler yapmaya mecbur bırakan olayları. Sarsıcı fırtınalar, açlık, panik ve umutsuzluk karşısında bu adamlar, hayatlarının değerinden yaptıkları işin ahlakına kadar, en derin inançlarını sorgulayacaklardı.

“In the Heart of the Sea/Denizin Ortasında”nın başrollerini paylaşan isimler ve üstlendikleri roller şöyle: Geminin deneyimli ikinci kaptanı Owen Chase rolünde Chris Hemsworth, deneyimsiz Kaptan George Pollard rolünde Benjamin Walker, üçüncü kaptan Matthew Joy rolünde Cillian Murphy ve araştırmaları sayesinde otuz yıl sonra olayların gün ışığına çıkmasına yardım eden romancı Herman Melville rolünde Ben Whishaw.