Devam filmine ''Hayır''

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Harry Potter filmleriyle tanınmış oyuncu Daniel Radcliffe, büyülü dünyaya geri dönmek için hazır olmadığını belirtti.

24 yaşındaki İngiliz oyuncu Television Critics Association (TCA) için salı günü katıldığı basın toplantısında, J.K. Rowling’in yazdığı yeni Harry Potter hikayesiyle ilgili soruları da yanıtladı. Yeni bir Harry Potter filminde yer almak istemediğini belirten Radcliffe, bu rol için fazla genç olduğunu söyledi. “Anladığım kadarıyla bu, filme uyarlanamayacak kadar kısa bir hikaye. Şu anki halimden en azından 12 yıl daha yaşlı. Uzun bir süre bu konuya kafa yormam gerekmeyecek” dedi.



Yazarın Pottermore sitesine postladığı hikaye 1500 kelime ve hayranlarına 30 yaşındaki bir Harry Potter’ı tanıtıyor. Hikaye yayınlanınca bütün dünyada gündeme gelmiş ve serinin devam edeceği dedikodularına neden olmuştu