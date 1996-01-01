HAYAT GÜZELDİR
(Life is Beautiful)
Yönetmen: Roberto Benigni
Yapım yılı: 1997
Şikayet ettiğim zamanlar olunca beni tokatlayıp kendime getiren film. Tek kelimeyle muhteşem.
SİL BAŞTAN
(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)
Yönetmen: Michel Gondry
Yapım yılı: 2004
Bu film, bir şeyleri unutma hayalleri kurduğum dönemlerde bunu isteyen ama bir türlü yapamayan bana, bunu yapabilen birilerini izleme şansı veriyor.
FORREST GUMP
Yönetmen: Robert Zemeckis
Yapım yılı: 1994
İnsan bir filmde her duyguyu yaşayabilir mi? En sevdiğim mottomu bu filmden sonra benimsedim: ‘Hayat bir kutu çikolata gibidir, şansına ne çıkacağını asla bilemezsin.’