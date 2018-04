Ölene Kadar dizisinin kadrosuna katılan Didem Balçın’ın en sevdiği filmleri mercek altına aldık.



HAYAT GÜZELDİR

(Life is Beautiful)

Yönetmen: Roberto Benigni

Yapım yılı: 1997

Şikayet ettiğim zamanlar olunca beni tokatlayıp kendime getiren film. Tek kelimeyle muhteşem.







SİL BAŞTAN

(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

Yönetmen: Michel Gondry

Yapım yılı: 2004

Bu film, bir şeyleri unutma hayalleri kurduğum dönemlerde bunu isteyen ama bir türlü yapamayan bana, bunu yapabilen birilerini izleme şansı veriyor.







FORREST GUMP

Yönetmen: Robert Zemeckis

Yapım yılı: 1994

İnsan bir filmde her duyguyu yaşayabilir mi? En sevdiğim mottomu bu filmden sonra benimsedim: ‘Hayat bir kutu çikolata gibidir, şansına ne çıkacağını asla bilemezsin.’