Digiturk'ten yeni film kanalı

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Moviemax Action, 30 Aralık Salı gününden itibaren Digiturk film kanalları arasındaki yerini alıyor.

Digiturk'ten yapılan açıklamaya göre, Digiturk'ün film kanallarına 30 Aralık itibarıyla bir yenisi ekleniyor. Tümüyle aksiyon filmlerinden oluşan içeriği ile Moviemax Action 14 No'lu kanalda yayında olacak.

Moviemax Action'da yer alacak filmlerin yüzde 90'ı sinema çıkışlı aksiyon filmlerinden oluşacak. İçeriklerin yüzde 75'i ise 2000 yılından sonra çekilmiş yapımlardan oluşacak. Aksiyon türünü sevenlerin en çok sevilen ve izlenen aksiyon filmlerini ve yıldızlarını 7 gün, 24 saat aralıksız izleyebileceği kanal, 30 Aralık 2014 - 31 Ocak 2015 tarihleri arasında Digiturk 1

No'lu kanalda tüm Digiturk üyelerine ücretsiz olacak. Bu tarih sonrasında ise film paketi üyeleri kanalı paket ücreti dahilinde izleyebilecek. Moviemax Action içeriklerine 'Dilediğin Yerde' uygulamasından da erişilebilecek.



Digiturk İçerik Genel Müdür Yardımcısı Esra Özaral Altop, konuya ilişkin açıklamasında, izleyici beklentilerine göre yeni kanal ve içerikler üzerinde çalıştıklarını belirterek, Moviemax Action kanalının film kanalları arasında özel bir yer edineceğine inandıklarını ifade etti.



İzleyiciye geniş bir içerik havuzunda istediği içeriği seçme özgürlüğünü ve rahatlığını sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Altop, şunları kaydetti:



"Farklı duygulara ve beklentilere hitap eden temalandırma stratejimiz kapsamında özellikle son birkaç yıl içinde önemli adımlar attık ve izleyicilerimizi farklı içerikler arasında seçim yapabildikleri geniş bir kategori yelpazesi ile buluşturduk. Şimdi bu yelpazeye, Türkiye'de en çok izlenen ve talep edilen tür olduğunu tespit ettiğimiz aksiyon temasıyla Moviemax Action

kanalını dahil ediyoruz. Kanal içeriği çoğunlukla 2000 yılından sonra çekilmiş kaliteli aksiyon filmlerinden oluşacak. Moviemax Action'un izleyicilerimizden yoğun ilgi görmesini bekliyoruz."



(AA)