Dila Hanım'ın finalinde çifte sürpriz!

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İki hafta sonra ekranlara veda etmeye hazırlanan Dila Hanım'ın final bölümünde izleyiciyi pek çok sürpriz bekliyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Dila Hanım dizisi 2 hafta sonra final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren aralarındaki fırtınalı aşk bir türlü durulmayan Hatice Şendil’in canlandırdığı Dila karakteriyle Erkan Petekkaya’nın canlandırdığı Rıza karakteri sonunda muradlarına erecekler. Final bölümünde Dila ve Rıza’nın dışında Fatma ve Azer de nikah masasına oturacak. Sevilen dizinin final bölümü 25 Nisan cuma akşamı yayınlanacak.