Dizi, film olabilir!

Game of Thrones film olabilir

Bir televizyon efsanesine dönüşen 'Game Of Thrones', 6 Nisan’da yeni sezonuyla tekrar seyirciyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta dizinin yapımcıları serinin 7. sezonda sonlanabileceğini açıklamıştı. Bu hafta ise yeni bir açıklama kitapların yazarı George R. R. Martin’den geldi. The Hollywood Reporter’a konuşan Martin, “Bu dizinin ne kadar uzayacağına bağlı olarak değişir. 7, 8, 10 sezon mu olacak? Kitaplar giderek büyüyor. Her şeyi toparlamak ve olayları bağlamak için 100 milyon dolar bütçeli 2 saatlik bir film gerekebilir. Ejderhalar giderek büyüyor” ifadelerini kullandı.