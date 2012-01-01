Django Unchained dizi mi oluyor?

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Tarantino’nun Cannes’daki açıklamaları heyecan yarattı

Sinema dünyasının başarılı olduğu kadar aykırı yönetmeni Quentin Tarantino, Oscar ödüllü western filmi Zincirsiz (Django Unchained)’i televizyon ekranlarına getirmek istiyor! Geçtiğimiz Cuma günü Cannes Film Festivali’nde konuşan usta yönetmen, son filmi Django Unchained’i 4 bölümlük bir mini-dizi olarak yeniden kurgulamak istediğini söyledi. Elinde filmde yer almayan 90 dakikalık materyal bulunduğunu belirten Tarantino, hiç gösterilmemiş bu sahnelerin kullanılması halinde, kablolu kanallarda yayınlanabilecek 4 saatlik bir mini-dizi ortaya çıkabileceğini söyledi.



2012 yılında vizyona giren spagetti western türündeki Django Unchained; Oscar, Altın Küre ve BAFTA gibi birçok prestijli ödülün sahibi olmuştu. Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington ve Samuel L. Jackson gibi isimleri kadrosunda bulunduran film; köle ticareti yüzünden kaybettiği eşine kavuşmak ve sorumlulardan intikam almak isteyen Django’nun öyküsünü anlatmaktaydı.