Doctor Who Ağustos’ta ekranlara dönüyor!

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12. Doktor’un olduğu yeni sezon, Ağustos’ta başlıyor

Tüm dünyada sevilerek izlenen BBC dizisi Doctor Who, yeni sezonu ile çok yakında ekranlara dönüyor! 11. Doktor Matt Smith’in uğurlanmasının ardından, 12. Doktor’u canlandıracak Peter Capaldi’nin diziye giriş yapacağı sezon; bu yaz izleyici ile buluşuyor.



Dizinin resmi Twitter hesabından Doctor Who’nın Ağustos’ta döneceği açıklandı. Clara’yı canlandıran Jenna Coleman dışında; Da Vinci's Demons dizisinden tanıdığımız Tom Riley de bu sezona konuk olacak. Dizi bir kez daha BBC ve BBC America kanallarında ekranlara gelecek.



Diziden ilk teaser video da geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Oldukça kısa süren, 15 saniyelik videoda; yeni Zaman Lordu’nun silüeti gözükmekte.