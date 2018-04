Doğu Yücel'den Oscar tahminleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

85. Oscar Ödülleri'nin sahiplerini bulmasına sayılı günler kala yazar ve senarist Doğu Yücel'e tahminlerini sorduk...

Fotoğraf: Maneki Neko



EN İYİ FİLM

"Bu yıl Oscar’da tahmin yapmak geçen senelere göre bir gıdım daha zor. Geçen sene de en iyi film adayları 10 taneydi ama bu seneki 10 filmin 10’u da çok güçlü adaylar. Yine de bence 'Lincoln' en kuvvetli aday. Geçen seneki 'Savaş Atı' fiyaskosundan sonra Spielberg 'Lincoln' ile itibarını kazanmaya ant içmiş gibi görünüyor. 'Argo' da alabilir ama bence 'Lincoln' ağır basacak. Gönül tabii ki 'Amour'un almasını isterdi ama sanki 'Amour' bu kategoriye adına hürmeten konmuş gibi."



EN İYİ YÖNETMEN

"En iyi yönetmen kesin Spielberg olacak."



EN İYİ ERKEK OYUNCU

"Gönlüm Joaquin Phoenix’ten (The Master) yana ama Amerikan tarihinin en büyük başkanlarından Abraham Lincoln’u canlandıran Daniel Day-Lewis’e bu ödülün verileceğini tahmin ediyorum."



EN İYİ KADIN OYUNCU

"Son yıllarda kategorilerden birine illa ki bir çocuk oyuncu koyuyor Akademi, bu sene de en iyi kadın oyuncuda Quvenzhanée Wallis’i görüyoruz. Ama bu kategoride Naomi Watts ipi göğüsler. O olmadı “Zero Dark Thirty”de Usame Bin Ladin operasyonunu yürüten kadın kahramanı canlandıran Jessica Chastain alır.



EN İYİ YARDIMCI KADIN-ERKEK OYUNCU

"En iyi yardımcı oyuncuda Philip Seymour Hoffman müthiş performansına rağmen ödüle ulaşamayacak bence çünkü Akademi’nin genel olarak 'The Master' gibi zorlayıcı bir filmi ödüllendirmek istemeyeceğini düşünüyorum. 'Argo’daki rolüyle Alan Arkin bu kategoride öne çıkıyor. En iyi yardımcı kadın oyuncuda ise yine 'Lincoln’deki performansıyla Sally Field alır diye düşünüyorum.



EN İYİ ANİMASYON

"Bu dalda gönlüm de, tahminim de Frankenweenie’den yana. Eski tarz animasyon tekniğini bu kategoride ödüllendirecekler diye düşünüyorum."



AYRICA

"Bu belli başlı kategorilerde şans tanımadığım ama teknik kategorilerde unutmayacakları film ise 'Life of Pi' olacak bence. “Kurgu”, “Görüntü Yönetimi”, “Sanat Yönetimi” gibi dallarda 'Life of Pi' kuvvetli bir aday. Bir senarist olarak en çok merak ettiğim kategoriler, tabii ki “özgün senaryo” ve “uyarlama senaryo”. “Özgün senaryo”da bence Pulp Fiction’dan beri ödül vermedikleri Quentin Tarantino’ya (Django verecekler. Uyarlama senaryo ise “Beasts of Southern Wild” ve “Life of Pi” arasında gider gelir sonunda yine Lincoln’e kısmet olur diye düşünüyorum:) Bir müzik yazarı olarak ise müzik kategorisinde usta John Williams’ı ödüllendireceklerini düşünüyorum, hazır Lincoln’e müzik yapmışken… En iyi şarkı ise garanti Adele’in Skyfall’una gider:) Oscar tahminleri konusunda ezelden beri çok kötüyümdür, umarım birazını tuttururum da rezil olmam. Herkese iyi seyirler… (Ama törenlerden daha çok filmleri izlemeniz dileğiyle, özellikle de sinemada…)"