Doktor Başka Hayatta dizisi ne zaman başlıyor? Afişi yayınlandı

NOW ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri olan Doktor: Başka Hayatta, yayınlanan etkileyici afişi ve sarsıcı konusuyla izleyiciyi şimdiden içine çekmeyi başardı. İtalyanların dünyaca ünlü "DOC - Nelle tue mani" dizisinden uyarlanan yapım, tıp dünyasının dahi isimlerinden birinin trajik ama bir o kadar da umut dolu hikayesini merkeze alıyor.

Karakterler ve Oyuncu Kadrosu

Dizinin kadrosu, hem usta isimleri hem de ekranların sevilen genç yıldızlarını bir araya getiriyor:

Prof. Dr. İnan Kural (İbrahim Çelikkol): Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin dahi ve disiplinli şefi. Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayata tutunsa da son 12 yılını tamamen unutmuş bir halde uyanır.

Dr. Elif (Sıla Türkoğlu): İnan Kural’ın hayatındaki kilit isimlerden biri. İnan’ın hatırlamadığı 12 yıl içinde sevmeyi başardığı tek kadın olan Elif, onun bu "ikinci şansında" en büyük destekçisi (ya da en büyük sınavı) olacak

Diğer Önemli İsimler: Kadroda ayrıca Şebnem Hassanisoughi (İnan’ın eski eşi Aylin rolünde), Bertan Asllani (Toprak), Eylül Tumbar (Zeren) ve Güven Murat Akpınar gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Hikayenin Kalbi: 12 Yıllık Bir Kayıp

Diziyi diğer hastane dramalarından ayıran en temel özellik, ana karakterin içine düştüğü derin hafıza kaybı:

Zamanın Durduğu Yer: İnan Kural için zaman 12 yıl öncesinde takılı kalmıştır. Uyandığında kaybettiği yakınlarını, değişen dünyayı ve tanımadığı bir "kendisini" bulur.

Eski Aşk vs. Yeni Aşk: Hafızası yerinde değilken aşık olduğu Elif’i (Sıla Türkoğlu) hatırlamazken, 12 yıl önceki eşine duyduğu aşkı ilk günkü gibi taze hissetmesi, dizideki en büyük duygusal çatışmalardan birini oluşturacak.

Mesleki Sınav: Dahi bir doktor olmasına rağmen, son 12 yıldaki tüm tıbbi gelişmeleri ve tecrübesini de unutmuş olması, onu mesleğinde "yeni başlayan" konumuna düşürecek.

Yayın Tarihi Ne Zaman?

Afişte yer alan "Yakında" ibaresi beklentiyi artırsa da henüz resmi bir gün açıklanmadı. Ancak sektörden gelen son bilgilere göre dizinin Şubat ayı bitmeden veya Mart başı itibarıyla NOW izleyicisiyle buluşması planlanıyor.