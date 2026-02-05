Anasayfa Plus Sinema & Televizyon Doktor Başka Hayatta dizisi ne zaman başlıyor? Diziden yeni tanıtım geldi
Doktor Başka Hayatta dizisi ne zaman başlıyor? Diziden yeni tanıtım geldi
NOW’ın merakla beklenen yeni dizisi “Doktor: Başka Hayatta” için geri sayım hızlandı. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun paylaştığı diziden gelen ikinci tanıtım, izleyiciyi 12 yıllık bir boşluğun ardından gelen "ikinci şans" temasıyla karşı karşıya bıraktı. Peki Doktor Başka Hayatta dizisi ne zaman başlıyor?
Yapımını DASS Yapım’ın üstlendiği ve NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Doktor: Başka Hayatta" dizisinin ikinci tanıtımı büyük ilgi gördü.
Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenen dizi, ağır bir saldırı sonrası son 12 yılına dair tüm anılarını kaybeden Prof. Dr. İnan Kural’ın sarsıcı hikâyesini merkeze alıyor.
Geçmişi koca bir boşluktan ibaret olan İnan, yabancısı olduğu bu yeni dünyada hem mesleğiyle yeniden yüzleşmek hem de sis perdesinin ardında kalan gerçekleri bulmak zorunda kalıyor.
Dizinin başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani paylaşırken; kadroda Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ ve Eylül Tumbar gibi yetenekli isimler de yer alıyor.