Doktor Başka Hayatta dizisinin 2. bölümünden yeni fragman yayınlandı: "Hiçbir yere gitmiyorum, doktorluğa geri dönüyorum!''

NOW ekranlarında iddialı bir başlangıç yapan "Doktor: Başka Hayatta", izleyicilerde büyük merak uyandıran 2. bölüm fragmanını yayınladı. Fragmana İnan'ın "Hiçbir yere gitmiyorum, doktorluğa geri dönüyorum!'' sözleri damga vurdu.

8 Mart Pazar akşamı NOW ekranlarında yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan "Doktor: Başka Hayatta", tıp draması türüne iddialı bir giriş yaptı. Başrolünde İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dizi, İtalyanların dünyaca ünlü yapımı DOC — Nelle tue mani'den uyarlandı.

Yayınlanan fragmanda, geçirdiği silahlı saldırı sonrası son 12 yılını unutarak hayata dönen Prof. Dr. İnan Kural'ın (İbrahim Çelikkol) mücadelesi ön plana çıkıyor.

Hafızasını kaybetmiş olsa da mesleki içgüdülerini kaybetmeyen İnan'ın fragmandaki "Hiçbir yere gitmiyorum, doktorluğa geri dönüyorum!" resti, onun sadece hayata değil, kariyerine de tutunma çabasını simgeliyor.

Fragman, İnan'ın bir zamanlar "şef" olduğu hastanede artık "yetkisiz bir doktor" olarak en alttan başlama kararlılığını gösteriyor.