Doktor Başka Hayatta final mi yapıyor? Akıbeti belli oldu

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu gibi iki dev ismi buluşturan, İtalyan yapımı "DOC — Nelle tue mani" dizisinden uyarlanan Doktor Başka Hayatta hakkında maalesef üzücü haberler bugün itibarıyla (13 Nisan 2026) kesinleşti. Birsen Altuntaş’ın haberine v Dass Yapım imzalı dizi, düşük reytingler nedeniyle 6. bölümüyle final yapma kararı aldı.

1 / 5
NOW kanalının büyük umutlarla yayına aldığı, ancak pazar akşamlarının sert reyting rekabetine yenik düşen Doktor Başka Hayatta için yolun sonu göründü. 

2 / 5
  Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu gibi çok güçlü iki ismin paylaştığı yapımın, bir final bölümü dahi çekilmeden apar topar bitirilmesi dizi dünyasında şok etkisi yarattı.

3 / 5
Reytingleri artırmak amacıyla dizide hem senarist hem de yönetmen değişikliğine gidilmiş, yönetmen koltuğu Ketche'den Altan Dönmez'e geçmişti.  

4 / 5
 Dün akşam (12 Nisan) ekrana gelen 6. bölüm; Total kategorisinde 8. sırada yer alırken, AB ve ABC1 gruplarında 4. sırada kalarak kanalın beklentisini karşılayamadı.