Sherlock ile yıldızı parlayan Benedict Cumberbatch bu kez başarılı bir cerrah olan Dr. Stephen Strange rolüyle karşımızda.

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 yeni film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...



Doctor Strange

Scott Derrickson'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams ile Benedict Wong'un rol aldığı film, geçirdiği kaza sonrası gizli bir sihir dünyasını ve alternatif boyutları keşfeden dünyaca önlü beyin ve sinir cerrahı Dr. Stephen Strange'in hikayesine odaklanıyor.

Marvel dünyasının sevilen süper karakterlerinden biri olan Doctor Strange'in öyküsünü beyaz perdeye taşıyan filmin konusu şöyle; "Başarılı cerrah Stephen Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonrası elindeki sinirler zarar görünce mesleğini yapamaz hale gelir. Tibet'te yaşayan ve tüm yaraları iyileştirebilen Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur. Tibet'e giden cerrah, sandığından çok daha büyük güçlerle karşılaşacaktır."





O Kadın

Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny ve Charles Berling'in oynadığı filmin yönetmeni ünlü "Temel İçgüdü" filminin de yönetmeni olan Paul Verhoeven.

Gerilim türündeki filmin konusu şöyle: "Michele LeBlanc (Isabelle Huppert) başarılı bir oyun şirketinin başındadır. İşindeki sert ve profesyonel tutumu özel hayatına da yansıtmaktadır. Ancak evinde bulunduğu bir akşam, maskeli bir adam tarafından saldırı ve tecavüze uğrar. Durumu polise haber verdiğinde onların da elinden bir şey gelmediğini görür. Ancak intikamını almaya kararlı olan Michele, saldırganı kendi yöntemleriyle aramaya başlar. Evi ve hayatıyla ilgili bilgisi olan herkesten şüphelenmektedir. Ancak bu tehlikeli oyun her an kontrolden çıkmaya müsaittir."

Dağ 2

Alper Çağlar'ın yönettiği filmde Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Ufuk Bayraktar, Atılgan Gümüş, Emir Benderlioğlu ve Ahu Türkpençe rol alıyor. Film, iki yakın arkadaşın 6 yıl boyunca bordo bereli olmak için verdiği mücadele ve içinde bulundukları timin diğer mensuplarının öykülerini anlatıyor.

Bağımsız bir hikayeyi konu alan devam filmi, sınır ötesi gizli operasyonlara gönderilen yedi kişilik bir timin öyküne odaklanırken; askerliğin doğası ve savaşın merhametsizliğini de irdeliyor.

Albüm

Başrollerinde Murat Kılıç ve Şebnem Bozoklu'nun yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Can Mertoğlu var. Film, evlat edindikleri bebeğin biyolojik olarak kendi çocukları olduğu imajını vermek için düzmece bir fotoğraf albümü hazırlayan bir çiftinin hikayesini anlatıyor.

Geniş Aile 2: Her Türlü

Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Bora Akkaş gibi isimlerin başrolünde yer aldığı devam filminin yönetmenliğini Ömer Uğur yaptı.

Yeni filmde Cevahir’in ‘katakullileri’ hız kesmeden devam ediyor. Filmin konusu şöyle; "Zekai kafayı çalıştırır ve kumarhanelerdeki rulet çarkını kontrol edebilen bir saat düzeneği tasarlar. Fakat Cevahir gene aceleci davranır ve düzenek henüz düzgün işlemezken, ekibi kumar masasına oturtur ve sonuç tabii ki hüsran; paralar başkasının cebine girer! Bunun üzerine Paçacı lakaplı Korsan kumarhane kralı ve “duygusal katil” Pırıl’ı rehin alır."



Troller

Shrek'in yapımcılarının imzasını taşıyan ve Walt Dohrn ile Mike Mitchell'ın yönettiği haftanın tek animasyon filmi, Trollerin renkli maceralarını anlatıyor. Filmin Türkçe seslendirmeleri Harun Can, Begüm Günceler, İlay Bal, İlham Erdoğan ve Ali Hekimoğlu'na ait.

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