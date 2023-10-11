Dolunay Katilleri filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Dolunay Katilleri ne zaman vizyona giriyor?

Suç, dram, tarih türündeki Dolunay Katilleri filmi için geri sayım başladı. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan 3 saat 26 dakika uzunluğundaki Dolunay Katilleri, David Grann'in gerçek bir hikayeden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlandı. Filmin konusuna, oyuncu kadrosuna yakından bakalım...

DOLUNAY KATİLLERİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Film, 20 Ekim'de Türkiye'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Coppola , "Dostum Martin Scorsese'nin bu ay yeni bir filmi çıkıyor: Dolunay Katilleri. O harika bir insan ve dünyanın yaşayan en büyük sinemacısı. Yeni filmi her düzeyde başarılı" mesajını paylaştı.

DOLUNAY KATİLLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dolunay Katilleri, Türkiye'de 20 Ekim'de vizyona girecek. Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro filmde 1920'lerin Oklahoma'sında Osage halkının petrol rezervlerini yağmalayan dolandırıcıları canlandırıyor. Lily Gladstone, DiCaprio'nun eşini canlandırıyor.

1920'lerde geçen filmde Osage cinayetleri ve FBI’ın doğuşu konu ediliyor. Oklahoma'daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, topraklarının altında petrol olduğunu keşfeder. Ancak bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir. Ölenlerin sayısı yirmi dördü aştığında ise davaya FBI atanır. Soruşturma derinleştikçe yaşanan vahşetin ardında korkunç bir sır ve ağır bir trajedi olduğu ortaya çıkar. FBI'nın kuruluşunu da mercek altına alan film ABD tarihinin köşe taşlarına ışık tutuyor.

DOLUNAY KATİLLERİ FİLMİ OYUNCULARI

Leonardo DiCaprio

Robert De Niro

Lily Gladstone

Jesse Plemons

Tantoo Kardinal

John Lithgow

Brendan Fraser

Cara Jade Myers

DOLUNAY KATİLLERİ FİLMİ FRAGMANI